Paritätischer Gesamtverband

Es gebe 70 Kürzungsvorschläge mit einem Gesamtvolumen von mindestens 8,6 Milliarden Euro, teilte der Verband mit. Vorgeschlagen wird den Angaben zufolge etwa, individuelle Rechtsansprüche auf Schulbegleitung zu streichen, das Wunsch- und Wahlrecht von Menschen mit Behinderungen einzuschränken und die Nachbetreuung junger Erwachsener aus der Jugendhilfe abzuschaffen.
Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, Rock, sagte, was unter dem harmlosen Titel 'Effizienter Ressourceneinsatz' verhandelt werde, sei ein Angriff auf Errungenschaften, die elementar für soziale Teilhabe seien und für die man jahrzehntelang gekämpft habe.
Diese Nachricht wurde am 17.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.