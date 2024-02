Programm "Startchancen"

Förderung von benachteiligten Schülern beschlossen. (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

Das Programm namens "Startchancen" will der Bund jährlich mit bis zu einer Milliarde Euro fördern. Die Länder sollen sich in gleicher Höhe beteiligen. So sollen rund 20 Milliarden Euro über einen Zeitraum von zehn Jahren zur Verfügung stehen. Die Förderung soll die Kompetenzen von Schülern vor allem beim Lesen und Schreiben sowie in der Mathematik stärken. Von dem Programm profitieren sollen rund eine Million benachteiligte Schülerinnen und Schüler.

Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger sprach vom größten und langfristigsten Bildungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, die saarländische Bildungsministerin Streichert-Clivot sagte, das Programm könne dazu beitragen, den Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft und dem Bildungserfolg eines Schülers aufzubrechen.

