Das gaben die Bildungsminister beider Seiten nach einer Konferenz in Berlin bekannt. Der Pakt fördert die Digitalisierung von Schulen mit fünf Milliarden Euro in den nächsten fünf Jahren. Die Kosten tragen Bund und Länder jeweils zur Hälfte. Der Digitalpakt tritt rückwirkend zum 1. Januar 2025 in Kraft.

Die erstmals 2019 ins Leben gerufene Vereinbarung war vergangenes Jahr im Mai ausgelaufen. Vor allem wegen ungeklärter Finanzierungsfragen verständigten sich Bund und Länder erst Monate später über eine Nachfolgeregelung. Diese wurde aber aufgrund des Bruchs der Ampel-Koalition nicht mehr verabschiedet.

