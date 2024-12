Bericht zu geschlechtsspezifischer Gewalt

Ein zentrales Ergebnis der Studie im Auftrag der Bundesregierung ist, dass allzu oft Gewalt gegen Frauen von Polizei, Justiz und der Öffentlichkeit verharmlost werde. Problematisch nannte das "Deutsche Institut für Menschenrechte" die Situation im digitalen Raum. So würden Frauen im Netz sexuell beleidigt und bedroht, und heimlich gemachte Fotos von ihnen etwa in Toiletten würden online gestellt. In dem Bericht mahnen die Experten mehr Prävention, zusätzliches Geld für Frauenhäuser sowie Schulungen für Polizei und Justiz an. Grundlage des Berichts waren Daten aus allen 16 Bundesländern im Zeitraum von 2020 bis 2022.