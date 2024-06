Das Startchancen-Programm bringt Brennpunktschulen zusätzliche Mittel. (Archivbild) (imago images / Sven Simon / Frank Hoermann )

Die Ampelkoalition hatte sich im Frühjahr unter Federführung von Bildungsministerin Stark-Watzinger auf das Programm geeinigt. Über das Programm werden deutschlandweit über 4 000 Schulen in sozialen Brennpunkten finanziell gefördert. Die Mittel sollen in Ausstattung und Personal fließen. Ziel ist es vor allem, die zuletzt hohe Zahl der Schulabbrüche in Deutschland zu reduzieren.

Geplanter Start des Programms ist der Schuljahresbeginn 2024/2025. Der Bund fördert das Vorhaben über zehn Jahre mit einer Milliarde Euro pro Jahr, die Länder beteiligen sich in gleichem Umfang.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.