Spitzenforschung

Bund und Länder vergeben milliardenschwere Fördergelder an 43 Universitäten

Bund und Länder haben die nächsten Förderprojekte für Spitzenforschung an deutschen Universitäten bekanntgegeben. Im Rahmen der sogenannten Exzellenzstrategie seien Projekte an 43 Universitäten in 13 Bundesländern ausgewählt worden, teilten die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz und Bundesforschungsministerin Bär mit.