Schulen sollen eine bessere digitale Ausstattung erhalten. (imago/archideaphoto)

Demnach sollen Bund und Länder in den kommenden sechs Jahren jeweils 2,5 Milliarden Euro in die Ausstattung der Schulen mit Laptops und moderner IT-Infrastruktur investieren, wie Bundesbildungsminister Özdemir bei einer Pressekonferenz mit Ländervertretern in Berlin erklärte. Das Geld soll außer für Technik auch für die Qualifizierung von Lehrern genutzt werden.

Die Vereinbarung steht unter dem Vorbehalt künftiger Haushaltsbeschlüsse.

Bisher hatte der Bund das meiste Geld beigesteuert. Gegen die neue 50:50-Aufteilung gab es aus den Ländern Widerstand. Vorgesehen ist nun, dass sie einen Großteil der Mittel durch die Anrechnung bereits geplanter Maßnahmen beisteuern können. Das federt die finanzielle Last der Länder ab.

