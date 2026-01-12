Der Bund will bei Tennet einsteigen. (Nicolas Armer / dpa / Nicolas Armer)

Das geht aus einem Bericht des Nachrichtenportals Politico hervor. Darin heißt es, der Bund investiere insgesamt rund 7,6 Milliarden Euro und übernehme eine Sperrminorität von 25,1 Prozent.

Tennet Deutschland ist einer der vier Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland und gehört zur niederländischen Tennet Holding, die in Staatsbesitz ist. Mitte 2024 waren Gespräche über eine Beteiligung zwischen der deutschen und der niederländischen Regierung an den deutschen Haushaltsengpässen gescheitert.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.