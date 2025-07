Klinikreform

Bund will Ländern entgegenkommen

Bundesgesundheitsministerin Warken will den Ländern bei der Umsetzung der beschlossenen Krankenhausreform in mehreren Punkten entgegenkommen. Es gehe darum, die Neuregelungen alltagstauglich zu machen, sagte die CDU-Politikerin in Berlin nach Beratungen mit den Ressortchefs aus den Ländern. Die Grundprinzipien der Reform würden beibehalten.