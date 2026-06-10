Dazu hat das Kabinett am Vormittag eine Strategie beschlossen. Darin wird das Ziel formuliert, Deutschland als führende Luftfahrtnation zu positionieren, die ökonomisch und technologisch wettbewerbsfähig, souverän, resilient und nachhaltig sei. Die Bundesregierung spricht von einem wesentlichen Faktor für wirtschaftliche Stärke, Innovationskraft und Beschäftigung. Die Luftfahrtindustrie leiste zudem einen unverzichtbaren Beitrag zur Aufgabenerfüllung und Einsatzbereitschaft der Bundeswehr.
Verkehrs- und Umweltlobbyisten kritisierten das Papier als unzureichend. Es werde weiterhin vor allem auf Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit gesetzt, ohne ausreichende Antworten auf die Herausforderungen des Klima-, Gesundheits- und Ressourcenschutzes zu geben, erklärten die Bundesvereinigung gegen Fluglärm, der Verkehrsclub Deutschland und die Umweltschutzorganisation Germanwatch.
Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.