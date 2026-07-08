Der Haushaltsausschuss des Bundestags beschloss in nicht öffentlicher Sitzung, entsprechende Garantien zu gewähren, wie die Deutsche Presse-Agentur meldet. Der Auftragswert für die neuen Kreuzfahrtschiffe liegt bei bis zu zehn Milliarden Euro. Er soll die Meyer Werft bis 2035 auslasten.
Der Bund und das Land Niedersachsen hatten die finanziell angeschlagene Werft 2024 gerettet. Seitdem befindet sich das Unternehmen in einem Restrukturierungsprozess. Der Auftrag gilt als wichtiger Baustein für die Zukunftsperspektive der Werft.
Diese Nachricht wurde am 08.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.