Kinderbetreuung

Bund will Qualität von Kitas mit weiteren vier Milliarden Euro fördern

Der Bund will den Ländern in den nächsten zwei Jahren weitere vier Milliarden Euro für mehr Qualität in der Kindertagesbetreuung bereitstellen. Das Geld soll unter anderem für das Anwerben qualifizierter Fachkräfte und die Sprachförderung verwendet werden.