Hohe Temperaturen

Hitze in Deutschland (IMAGO / Rene Traut )

Deutschland brauche dringend klare Zuständigkeiten und gezielte Unterstützung für besonders gefährdete Menschen, sagte Ärztepräsident Reinhardt dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Der Hitzeschutz beginne nicht erst in Arztpraxen und Krankenhäusern, sondern in Städten, Schulen, Unternehmen, Pflegeeinrichtungen und in Wohnungen.

Für heute erwartet der Deutsche Wetterdienst lokal Temperaturen von bis zu 40 Grad. Gestern war im bayrischen Kitzingen mit 37,8 Grad die bislang höchste Temperatur des Jahres gemessen worden.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.