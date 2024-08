Arbeitsmarkt

Viele Ausbildungsplätze sind immer noch unbesetzt. (Archivbild) (dpa / Stefan Sauer)

Es sei nicht zu spät, noch in diesem Jahr eine Ausbildung zu beginnen, erklärte die BA. In vielen Branchen seien noch Plätze zu besetzen; die besten Chancen gebe es in Lebensmittelberufen, im Bau, im Verkauf, in der Gastronomie sowie in vielen Handwerksberufen wie dem Metallbau oder in der Heizungstechnik. Regional betrachtet bestünden die besten Chancen für Jungen und Mädchen mit Hauptschulabschluss in Thüringen, Bayern und Baden-Württemberg.

Ausbildungsbetriebe können Mindestanforderungen stellen

Die Arbeitsagentur forderte die Betriebe auf, sich bei der Suche nach Azubis jetzt noch zu melden und auch jungen Menschen mit Hauptschulabschluss eine Chance zu geben.

Nach Angaben der BA stehen Jugendlichen mit Hauptschulabschluss rund 60 Prozent der Ausbildungsplätze offen. Solche mit Realschulabschluss können sich demnach auf gut 93 Prozent der Stellen bewerben, Abiturientinnen und Abiturienten theoretisch auf alle. Rein formal gebe es zwar für Ausbildungsberufe keine vorgeschriebenen Schulabschlüsse, die Ausbildungsbetriebe könnten aber Mindestanforderungen stellen.

Im etlichen Bundesländern gibt es keine expliziten Haupt- und Realschulen, den Hauptschulabschluss legen die Jugendlichen dort an anderen Schulformen ab.

