Konjunkturaussichten

Die Bundesagentur für Arbeit wird in den nächsten Jahren wohl Milliardendefizite verzeichnen. (picture alliance / dpa / Revierfoto)

Für das laufende Jahr könnte das Minus bei acht Milliarden Euro liegen, heißt es im turnusgemäßen Finanzbericht der Nürnberger Behörde, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Wegen der erwarteten Arbeitslosigkeit sei ein positiver Haushaltssaldo nicht darstellbar. Bis 2030 könnten sich die Liquiditätshilfen des Bundes auf rund 23 Milliarden Euro kumulieren, heißt es weiter. Bei dieser Angabe handele es sich um die Summe der möglichen, Jahr für Jahr angehäuften Defizite.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.