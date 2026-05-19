Wegen des Klimawandels werden seit Jahren Schäden durch Hitze, Trockenheit und Borkenkäfer beobachtet. Im Jahr 2024 war demnach nur jeder fünfte Baum gesund. Der Präsident des Waldeigentümerverbandes AGDW, Bitter, sagte der "Rheinischen Post", auf das Rekord-Wärmejahr 2024 sei mit 2025 erneut ein sehr warmes und niederschlagsarmes Jahr gefolgt. Die schwierigen Witterungsbedingungen hätten ihre Spuren im Wald hinterlassen.
Seit den 1980er-Jahren werden regelmäßig Daten über ein Netz von Stichproben erhoben und bundesweit ausgewertet. Dabei wird der Zustand der Baumkronen eingeschätzt. Fast ein Drittel der Fläche Deutschlands ist von Wald bedeckt.
Diese Nachricht wurde am 19.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.