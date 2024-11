Blick in einen deutschen U-Bahnhof (hier in Nürnberg - Symbolbild zur Illustration des Themas) (IMAGO / IPA Photo)

Wie das BBK dem Deutschlandfunk bestätigte, arbeitet eine Arbeitsgruppe an der Ausgestaltung der Maßnahmen. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung über die Pläne berichtet.

So soll es unter anderem eine Übersicht über bestehende Bunker und Schutzräume geben, auf die auch die Bevölkerung zugreifen kann - zum Beispiel mit einer App. Angesichts der sich verschärfenden internationalen Bedrohungslage sollen flächendeckend Schutzräume geschaffen werden - etwa in Behörden oder U-Bahnhöfen. Darüber hinaus will das Bundesamt die Bevölkerung ermuntern, in den Eigenheimen ebenfalls Schutzräume einzurichten. Dafür bieten sich nach BBK-Angaben Keller an, aber auch Tiefgaragen. Insgesamt soll die Bevölkerung besser darüber aufgeklärt werden, wie sie sich in Bedrohungslagen schützen kann.

