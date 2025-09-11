Der Bundesweite Warntag ist ein gemeinsamer Aktionstag von Bund, Ländern und Kommunen. Er findet jährlich am zweiten Donnerstag im September statt. (Guillaume Coué/unsplash)

Nach ersten Rückmeldungen sei davon auszugehen, dass wie im vergangenen Jahr fast die gesamte Bevölkerung erreicht worden sei, sagte BBK-Präsident Tiesler nach dem Probealarm in Bonn. Das Bundesamt hatte den Alarm um 11.00 Uhr ausgelöst. Bund, Länder und Kommunen testeten verschiedene Systeme, mit denen die Bevölkerung bei akuten Katastrophen oder einem militärischen Verteidigungsfall gewarnt werden kann. Dazu gehören Sirenen und Warn-Apps wie NINA oder KatWarn sowie das Cell-Broadcast-System für Mobiltelefone und mehrere Tausend Anzeigetafeln in ganz Deutschland.

Der bundesweite Warntag findet seit 2020 jeweils am zweiten Donnerstag im September statt.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.