Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge registriert vermehrt Asylanträge von afghanischen Frauen und Mädchen.

Durch die Taliban würden sie systematisch und institutionell unterdrückt und diskriminiert, sagte ein Sprecher den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Frauen und Mädchen würden in Afghanistan umfassend aus dem öffentlichen Leben verdrängt und in der Ausübung ihrer fundamentalen Menschenrechte eingeschränkt. Laut dem Bericht registriert das Bundesamt vermehrt Asylanträge von afghanischen Frauen und Mädchen.

Die Bundesregierung will laut der "Bild"-Zeitung in der kommenden Woche 50 afghanische Staatsangehörige aus Pakistan nach Deutschland bringen. Damit würde das derzeit ausgesetzte Aufnahmeprogramm von gefährdeten Personen wieder aufgenommen. Pakistan hatte zuletzt über 200 Menschen mit Aufnahmezusage aus Deutschland wieder nach Afghanistan abgeschoben.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.