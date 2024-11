Studie

Bundesamt: UV-Strahlung in Mitteleuropa hat stark zugenommen

Die potenziell gesundheitsschädliche UV-Strahlung der Sonne hat in Teilen von Mitteleuropa offenbar in den vergangenen Jahrzehnten unerwartet stark zugenommen. Die Strahlungswerte seien zwischen 1997 und 2022 um deutlich mehr als zehn Prozent gestiegen, teilte das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) in Salzgitter mit.