Medienrecherche

Daniela Klette im Gerichtssaal (März 2025) (picture alliance / dpa / Reuters / Pool / Wolfgang Rattay)

Wie die Behörde mitteilte, muss die 67-Jährige sich unter anderem wegen Mordversuchen verantworten. Dabei geht es um zwei Anschläge und einen gescheiterten Anschlag in den 90er Jahren, unter anderem auf die US-Botschaft in Bonn.

Klette sitzt seit ihrer Festnahme vor rund zwei Jahren in Untersuchungshaft.

Vor dem Landgericht Verden in Niedersachsen muss sich die 67-Jährige bereits unter anderem wegen schweren Raubes und unerlaubten Waffenbesitzes verantworten.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.