Medienrecherche

Daniela Klette im Gerichtssaal (März 2025) (picture alliance / dpa / Reuters / Pool / Wolfgang Rattay)

Wie NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" berichten, wird ihr unter anderem 20-facher versuchter Mord im Zusammenhang mit einem Angriff auf die US-Botschaft in Bonn 1991 vorgeworfen. Klette und zwei weitere Personen sollen damals mit Maschinengewehren mindestens 250 Schüsse auf die Botschaft abgegeben haben. Zudem soll sie laut Bundesanwaltschaft 1990 an einem Anschlag auf ein Gebäude der Deutschen Bank in Eschborn bei Frankfurt beteiligt gewesen sein.

Klette sitzt seit ihrer Festnahme vor rund zwei Jahren in Untersuchungshaft.

Vor dem Landgericht Verden in Niedersachsen muss sich die 67-Jährige bereits unter anderem wegen schweren Raubes und unerlaubten Waffenbesitzes verantworten.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.