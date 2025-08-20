Terrorverdacht

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe (Uli Deck/dpa)

Er werde verdächtigt, einen Anschlag auf die israelische Botschaft in Berlin geplant zu haben, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Der Beschuldigte soll sich im Internet Anleitungen zur Herstellung von Sprengstoffen besorgt haben. Der 18 Jahre alte russische Staatsangehörige war im Februar am Flughafen Berlin-Brandenburg festgenommen worden. Den Angaben zufolge wollte er in Richtung Pakistan aufbrechen, um sich dort dem IS anzuschließen und militärisch trainieren zu lassen. Seither sitzt er in Untersuchungshaft.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.