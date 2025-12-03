Bundesanwaltschaft erhebt Anklage nach Messerattacke in Bielefeld. (picture alliance / dpa / Tim Oelbermann)

Dem Beschuldigten wird versuchter Mord in vier Fällen sowie gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Zudem sei er der Mitgliedschaft in der Terrororganisation Islamischer Staat verdächtig, teilte die Behörde in Karlsruhe mit. Der Angeklagte, ein zur Tatzeit 35 Jahre alter Syrer, soll Mitte Mai vor einer Bielefelder Bar mehrere Besucher mit Messern angegriffen und dabei vier von ihnen lebensgefährlich verletzt haben. Er flüchtete nach der Tat. Am Folgetag wurde er in der Nähe von Düsseldorf festgenommen. Der Mann soll sich bereits vor rund zehn Jahren in Syrien dem IS angeschlossen haben. Im Sommer 2023 kam er nach Deutschland und erhielt hier subsidiären Schutz sowie eine befristete Aufenthaltserlaubnis.

