Reparaturarbeiten am Umspannwerk Argentinische Allee. (imago / Funke Foto Services / Maurizio Gambarini )

Wie eine Sprecherin mitteilte, geht es unter anderem um den Verdacht der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, der verfassungsfeindlichen Sabotage, der Brandstiftung sowie der Störung öffentlicher Betriebe.

Mit den Hintergründen des Anschlags beschäftigen sich auch Abgeordnete des Bundestages. Laut der Grünen-Fraktion soll es morgen für die Obleute der Fraktionen im Innenausschuss eine telefonische Unterrichtung durch das Bundesinnenministerium geben.

Berlins Verwaltung will den vom andauernden Stromausfall betroffenen Bürgern die Hotelkosten erstatten. Die Zusage gelte für bestimmte Partnerhotels der Berliner Tourismusagentur, teilten der Regierende Bürgermeister Wegner und Wirtschaftssenatorin Giffey mit.

Der Anschlag auf Stromkabel, zu dem sich Linksextremisten bekannt haben, sorgt seit Samstag für einen großen Blackout. Zunächst waren 45.000 Haushalte und mehr als 2.200 Unternehmen betroffen. Nach Angaben des Betreibers Stromnetz Berlin sollen die letzten Kunden voraussichtlich Donnerstagnachmittag wieder über Strom verfügen.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.