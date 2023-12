Bundesanwaltschaft ermittelt nach Terror-Attacke und Deutschen in Paris (Christophe Ena / AP / dpa / Christophe Ena)

Das bestätigte eine Sprecherin der Behörde in Karlsruhe. Der 23-jährige Tourist war am Samstag von einem mutmaßlich islamistischen Täter angegriffen worden. Er erlag später seinen Verletzungen. Der Täter ist in Polizeigewahrsam. Wie die französische Anti-Terrorismus-Staatsanwaltschaft mitteilte, bekannte er sich in einem Video zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.