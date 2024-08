Die schwedische Hauptstadt Stockholm - hier sollen die Angeklagten einen Anschlag geplant habn. (imago)

Wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte, handelt es sich um ein mutmaßliches Mitglied der IS-Terrormiliz und einen Unterstützer. Die beiden Afghanen waren im März bei Gera in Thüringen festgenommen worden und befinden sich seitdem in Untersuchungshaft.

Nach Überzeugung der Anklage hatten die Männer vom IS Anweisungen für einen Schusswaffenangriff in Stockholm unter anderem auf Polizisten erhalten. Die Attacke sollte demnach eine Reaktion auf die damals in Schweden und anderen skandinavischen Ländern stattfindenden Koranverbrennungen darstellen. Nun muss der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Jena entscheiden, ob es zum Prozess kommt.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.