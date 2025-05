Nach Messerangriff in Bielefeld

Polizisten führen den Angreifer nach seiner Festnahme ab. (picture alliance / dpa / Tim Oelbermann)

Es bestehe der Verdacht, dass die Tat religiös motiviert gewesen und als Angriff auf die freiheitliche demokratische Grundordnung zu verstehen sei, teilte die Behörde in Karlsruhe mit. Laut Bundesjustizministerin Hubig gibt es Hinweise auf eine islamistische Motivation.

Der Angreifer befindet sich in Untersuchungshaft. Ihm wird versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in vier Fällen vorgeworfen. Der 35-Jährige Syrer hatte Sonntag früh in Bielefeld eine Gruppe von Menschen vor einer Bar mit Stichwaffen angegriffen und fünf von ihnen verletzt, vier davon schwer. Gestern konnte der Mann in Heiligenhaus im Kreis Mettmann festgenommen werden.

Der Mann hat eine befristete Aufenthaltserlaubnis und lebte in einer Unterbringung im Kreis Gütersloh.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.