Grundsatzurteil

Damit unterlag eine befristet beschäftigte Leiharbeitnehmerin aus Bayern auch in der dritten Instanz mit ihrer Klage. Der Europäische Gerichtshof hatte im vergangenen Dezember entschieden, dass Leiharbeiter nur dann schlechter bezahlt werden dürfen, wenn diese Ungleichbehandlung im Tarifvertrag ausgeglichen wird - etwa durch zusätzliche Freizeit. Ein solcher Ausgleich ist nach Ansicht des obersten deutschen Arbeitsgerichtes gegeben, weil das Entgelt auch in Zeiten gezahlt wird, in denen der Leiharbeiter nicht eingesetzt ist. Die Vergütung in einsatzfreien Zeiten ist demnach staatlich festgesetzt und müsse deswegen nicht extra im Tarifvertrag erwähnt werden.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund bedauerte das Urteil. Es sei nicht gelungen, den Gleichbehandlungsgrundsatz durchzusetzen.

