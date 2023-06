Berufsorientierung

Bundesarbeitsminister Heil auf dem Podium des Evangelischen Kirchentages in Nürnberg (IMAGO / epd / IMAGO / Tim Wegner)

Heil sagte beim Evangelischen Kirchentag in Nürnberg, ein solcher verpflichtender Praxismonat sei im Vergleich zu einem sozialen Pflichtjahr der bessere Ansatz. So könnten Jugendliche an allen Schulformen unterstützt werden, verschiedene Berufe kennenzulernen. Auch die Zahl der Auszubildenden könnte sich durch die jährlichen Praxismonate erhöhen.

Bundespräsident Steinmeier hatte die Debatte im vergangenen Jahr durch seinen Vorschlag für die Einführung einer sozialen Pflichtzeit in Deutschland angeregt.

