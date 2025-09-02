Debatte über Sozialsystem

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (picture alliance / dpa / Revierfoto / Revierfoto)

Es sei falsch, zu sagen, man könne sich die soziale Sicherung nicht mehr leisten. Deutschland sei ein reiches Land, sagte die SPD-Politikerin dem Magazin Stern. Damit widersprach Bas erneut Bundeskanzler Merz, der die Finanzierbarkeit des Sozialstaats in seiner aktuellen Form in Frage gestellt hatte. Am Wochenende hatte sie in einer Rede vor dem NRW-Landesverband der Jusos gesagt, die Kürzungsdebatte sei, so wörtlich, Bullshit.

Bas erklärte im Interview mit dem Stern weiter, die Koalition sei sich einig gewesen, bestehende Sozialleistungen nicht zu kürzen. Darauf verlasse sie sich. Die Spitzen von Union und SPD werden morgen im Koalitionsausschuss über mögliche Sozialreformen beraten. Mit dem Thema befasst sich zudem eine von der Regierung eingesetzte Kommission. Sie soll bis Ende des Jahres Vorschläge für die Bereiche Bürgergeld, Wohngeld und Kinderzuschlag machen.

