Afrika-Reise

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU)´ (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

In Johannesburg will Wadephul Präsident Ramaphosa und Außenminister Lamola treffen. Außerdem steht ein Besuch beim Unternehmen Siemens Energy Südafrika an, dort werden zum Beispiel Turbinen und Generatoren für Kraftwerke produziert.

Südafrika ist die größte Volkswirtschaft Subsahara-Afrikas und wichtigster Wirtschaftspartner Deutschlands auf dem afrikanischen Kontinent. Es ist eines der wohlhabendsten Länder der Region und zieht viele Arbeitsmigranten an. Zuletzt gab es im Land jedoch wiederholt fremdenfeindliche Proteste. Aus Furcht vor gewaltsamen Aufständen haben in den vergangenen zwei Monaten mehr als 160.00 Ausländer Südafrika verlassen.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.