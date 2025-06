Nahostkonflikt

Bundesaußenminister Wadephul will in Israels Nachbarstaaten Möglichkeiten für eine Friedenslösung ausloten. (Archivbild) (IMAGO / AA / Thomas Trutschel)

In Kairo ist ein Treffen mit seinem ägyptischen Amtskollegen Abdel-Atti geplant. Weitere Stationen sind der Libanon, Jordanien und Israel. Wadephul sagte vor seinem Abflug, eine Stabilisierung der Region werde nur in Zusammenarbeit mit Israels Nachbarstaaten gelingen. Ägypten, der Libanon und Jordanien seien Schlüsselstaaten für die Chance auf ein friedliches und sicheres Zusammenleben aller Menschen in der Region. Der CDU-Politiker bekräftigte zudem sein Engagement für eine Verbesserung der humanitären Lage im Gazastreifen.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.