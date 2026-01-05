Außenminister Wadephul (CDU) besucht vor dem Hintergrund andauernder Verhandlungen über einen Waffenstillstand in der Ukraine Litauen. (picture alliance / dpa / Marcus Brandt)

Im Mittelpunkt der Gespräche stehen nach Angaben des Auswärtigen Amts in Berlin die Unterstützung der vor fast vier Jahren von Russland angegriffenen Ukraine sowie die enge Zusammenarbeit an der NATO-Ostflanke und im Kampf gegen hybride Bedrohungen. Darunter verstanden werden militärische, wirtschaftliche, geheimdienstliche und propagandistische Mittel, mit denen auch die öffentliche Meinung beeinflusst werden kann - ebenso staatlich gelenkte Cyberattacken.

Gemeinsam mit seinem litauischen Amtsollegen wird Wadephul den Angaben zufolge auch das Museum für Okkupationen und Freiheitskampf in Vilnius besuchen. Es ist Wadephuls erste Auslandsreise im neuen Jahr.

Besuch bei Panzerbrigade 45

Wadephul will zudem in Nemencine bei Vilnius die deutsche Panzerbrigade 45 "Litauen" besuchen, die zum verstärkten Schutz der NATO-Ostflanke dienen soll. Die Panzerbrigade 45 wurde im April 2025 formal in Dienst gestellt. Sie soll bis 2027 mit einer Gesamtstärke von 4.800 Soldaten und 200 zivilen Mitarbeitern voll als Kampfverband einsatzfähig sein.

