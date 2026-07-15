Nordeuropa-Reise

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU, Archivbild) (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

In der Hauptstadt Helsinki will der CDU-Politiker mit seiner Amtskollegin Valtonen zu Beratungen zusammenkommen. Ein Thema dürfte die Sicherheitslage an der finnisch-russischen Grenze sein. Nach dem NATO-Beitritt Finnlands vor drei Jahren ist die 1.300 Kilometer lange Grenze die längste Landverbindung der Allianz zu Russland. Im Dezember 2023 hatte Finnland seine Grenzübergänge zu Russland geschlossen. Hintergrund waren unter anderem Vorwürfe, Moskau habe gezielt Migranten an die Grenze gebracht, um Unruhe zu stiften. Zuletzt gab es vermehrt Vorfälle mit fehlgeleiteten ukrainischen Drohnen, die auf finnischem Boden abstürzten.

Gestern hatte Wadephul im benachbarten NATO-Mitgliedsland Norwegen das Hauptquartier der dortigen Streitkräfte in Reitan besucht.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.