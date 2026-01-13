Besuch in Washington

Johann Wadephul (l, CDU), Außenminister, steht neben seinem Amtskollegen, US-Außenminister Marco Rubio. (dpa / Michael Kappeler)

Die ‌Partnerschaft sei weiterhin stark, sagte der CDU-Politiker in Washington. Er verwies auf ein gemeinsames Bekenntnis zu einem gerechten Frieden in der Ukraine. Man sei sich zudem einig, dass die Beistandspflicht nach NATO-Artikel 5 verbindlich sei. Dies sei ein klares Signal an Russland. Wadephul gab sich darüber hinaus zuversichtlich, eine Lösung zu Grönland im Rahmen der NATO zu finden. Das Militärbündnis sei dabei, konkrete Vorschläge zu entwickeln, wie die Sicherheit im arktischen Raum garantiert werden könne. Deutschland werde dabei auch Beiträge leisten. Zu den Drohungen von US-Präsident Trump, die zu Dänemark gehörende Insel gewaltsam zu übernehmen sagte Wadephul, es gebe "keinen Anhaltspunkt dafür, dass das ernsthaft erwogen" werde.

Im Anschluss will Wadephul in New York mit UNO-Generalsekretär Guterres zusammenkommen.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.