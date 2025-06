Bundesaußenminister Johann Wadephul (l.) und sein israelischer Kollege Gideon Saar trafen sich bereits im Mai in Israel. Auf dem Foto sind sie beim Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem zu sehen. (AFP / GIL COHEN-MAGEN)

Der CDU-Politiker und sein Gast wollen zunächst einen Kranz am Holocaust-Mahnmal in Berlin niederlegen. Mit dem Stelenfeld und einem unterirdischen Informationsort wird an die rund sechs Millionen ermordeten Juden unter der Herrschaft des Nationalsozialismus erinnert.

In den politischen Gesprächen zwischen Wadephul und Saar dürfte es auch um den Einsatz des israelischen Militärs und die Situation der Zivilbevölkerung im Gazastreifen gehen. Ein Zusammenschluss verschiedener Menschenrechtsgruppen hat aus Protest gegen Israels Vorgehen zu einer Protestaktion unter dem Titel "Rote Linie Völkerrecht" vor dem Auswärtigen Amt aufgerufen. Wadephul hatte Israel gestern weitere Waffenlieferungen zugesagt.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.