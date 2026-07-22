Westafrika

Außenminister Wadephul bei seinem Amtsbesuch in Nigeria. (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Wadephul sagte bei einem Besuch in dem westafrikanischen Land, das Potenzial der wirtschaftlichen Partnerschaft sei noch lange nicht ausgeschöpft. Er betonte, eine Kooperation könne gerade im Bereich der Informationstechnologie und durch den dynamischen Start-up-Sektor lohnenswert sein.

Der CDU-Politiker verwies jedoch auch auf die Sicherheitslage in Nigeria. Durch Konflikte zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen kommt es im Land immer wieder zu Kämpfen. Zusätzlich drohen Anschläge durch Dschihadisten wie der Miliz Boko Haram und Entführungen durch kriminelle Gruppen. Wadephul sicherte Nigeria Unterstützung im Kampf gegen militante Gruppierungen und bei der Wiedereingliederung Geflüchteter zu.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.