Besuch bei der UNO in New York
Bundesaußenminister Wadephul fordert mehr Einsatz der Vereinten Nationen für diplomatische Lösung im Iran-Krieg

Außenminister Wadephul setzt heute seinen zweitägigen Besuch bei den Vereinten Nationen in New York fort.

    Johann Wadephul (CDU, r), Außenminister, spricht auf dem militärischen Teil des Flughafens Berlin Brandenburg an einem Flugzeug der Flugbereitschaft zu den Medien.
    Außenminister Wadephul reist zur UN. (Sebastian Gollnow/dpa)
    Geplant ist unter anderem ein Treffen mit UNO-Generalsekretär Guterres. Wadephul hat sich für ein stärkeres Engagement der Vereinten Nationen zur Beendigung des Iran-Kriegs ausgesprochen. Am Abend nahm Wadephul an einer Debatte des UNO-Sicherheitsrats zum Thema maritime Sicherheit teil. Im Mittelpunkt stand die derzeitige Blockade der Straße von Hormus. In einer Rede betonte der CDU-Politiker, die Auswirkungen reichten schon jetzt weit über die Golfregion hinaus. Der Mangel an Düngemitteln und die steigenden Lebensmittelpreise beträfen vor allem ärmere Staaten.
    Ein weiterer Aspekt des Iran-Konflikts, Teherans Atomprogramm, steht ebenfalls auf der Agenda. Der deutsche Außenminister will an einer UNO-Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrags teilnehmen und den Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Grossi, treffen. 
    Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.