Besuch bei der UNO in New York

Außenminister Wadephul reist zur UN. (Sebastian Gollnow/dpa)

Geplant ist unter anderem ein Treffen mit UNO-Generalsekretär Guterres. Wadephul hat sich für ein stärkeres Engagement der Vereinten Nationen zur Beendigung des Iran-Kriegs ausgesprochen. Am Abend nahm Wadephul an einer Debatte des UNO-Sicherheitsrats zum Thema maritime Sicherheit teil. Im Mittelpunkt stand die derzeitige Blockade der Straße von Hormus. In einer Rede betonte der CDU-Politiker, die Auswirkungen reichten schon jetzt weit über die Golfregion hinaus. Der Mangel an Düngemitteln und die steigenden Lebensmittelpreise beträfen vor allem ärmere Staaten.

Ein weiterer Aspekt des Iran-Konflikts, Teherans Atomprogramm, steht ebenfalls auf der Agenda. Der deutsche Außenminister will an einer UNO-Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperrvertrags teilnehmen und den Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Grossi, treffen.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.