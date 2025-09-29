Weimarer Dreieck-Format

Bundesaußenminister Wadephul führt heute diplomatische Gespräche in Polen (Archivbild). (IMAGO / AA / Thomas Trutschel)

Er sagte vor seiner Abreise nach Warschau, man stehe zusammen, behalte einen kühlen Kopf und lasse sich nicht in die Eskalation treiben. Der CDU-Politiker fügte hinzu, bei den Luftraumverletzungen handle es sich um bewusste Angriffe im Graubereich.

Wadephul wird in Warschau zunächst mit seinen Kollegen aus Polen und Frankreich, Sikorski und Barrot, über die Vorfälle beraten. Später soll auch der ukrainische Außenminister Sybiha dazustoßen. Anschließend will Wadephul bei einem Sicherheitsforum eine Rede zur europäischen Abschreckungsfähigkeit halten. An der Veranstaltung nimmt auch Bundesverteidigungsminister Pistorius teil.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.