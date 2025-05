Antrittsbesuch

Außenminister Wadephul reist nach Israel. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Nach Angaben des Auwärtigen Amtes in Berlin will er in Jerusalem unter anderem mit Ministerpräsident Netanjahu und Außenminister Gideon zusammenkommen. Zudem ist ein Besuch der Gedenkstätte Yad Vaschen geplant. Wadephul reist auch nach Ramallah im Westjordanland zu Gesprächen mit dem Ministerpräsidenten der palästinensischen Autonomiebehörde, Mustafa.

Wadephul sagte vor seinem Abflug, er werde sich auch für die Bevölkerung im Gazastreifen einsetzen. Nötig seien ernsthafte Verhandlungen über einen Waffenstillstand mit dem Ziel der Freilassung aller Geiseln und der Versorgung der Palästinenser. Die humanitäre Situation sei unerträglich geworden.

Bei einem weiteren israelischen Angriff im Gazastreifen gab es nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Zivilschutzbehörde mindestens fünf Todesopfer. Israel äußerte sich bislang nicht dazu.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.