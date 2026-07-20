Afrika-Reise

Bundesaußenminister Johann Wadephul (Archivbild) (Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)

Weitere Ziele sind Nigeria und Südafrika. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts hatte bei der Ankündigung erklärt, Europa und Afrika seien nicht nur geografisch eng verbunden, sondern auch politisch, wirtschaftlich und bei Sicherheitsfragen. Wadephul wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet.

In der mauretanischen Hauptstadt Nouakchott will Wadephul mit Präsident Ghazouani und Außenminister Merzoug sprechen. Außerdem will er das UNO-Büro für Verbrechensbekämpfung besuchen. Vor dem Hintergrund der Gewalt islamistischer Terrorgruppen in der Region geht es bei dem Termin um Extremismusprävention und Deradikalisierung.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.