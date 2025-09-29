Bundesaußenminister Wadephul führt heute diplomatische Gespräche in Polen (Archivbild). (IMAGO / AA / Thomas Trutschel)

Wadephul will in der Hauptstadt Warschau zunächst zu Beratungen mit seinen Kollegen Barrot aus Frankreich und Sikorski aus Polen im sogenannten Weimarer-Dreieck-Format zusammenkommen. Später soll auch der ukrainische Außenminister Sybiha dazustoßen. Bei den Gesprächen soll es unter anderem um die russischen Provokationen und Verletzungen des NATO-Luftraums gehen.

Anschließend will Wadephul bei einem Sicherheitsforum eine Rede zur europäischen Abschreckungsfähigkeit halten. An der Veranstaltung nimmt auch Pistorius teil, der im Anschluss nach Litauen weiterreist. In der Stadt Rukla eröffnet der Verteidigungsminister gemeinsam mit seiner litauischen Kollegin Sakaliene ein Logistikzentrum für die Bundeswehr-Brigade in dem Land.

