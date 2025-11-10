Außenminister Johann Wadephul (Archivbild) (picture alliance / dpa / Marcus Brandt)

Bei den Treffen in Santa Cruz mit Präsident Paz Pereira, Außenminister Aramayo und Vertretern der Wirtschaft geht es unter anderem um das Thema Rohstoffe, beispielsweise Lithium. Dies ist einwichtiger Bestandteil bei der Herstellung von Batterien. Wadephul erklärte, Bolivien sei reich an Rohstoffen. Das Potenzial für eine Zusammenarbeit sei groß. Der Präsident habe angekündigt, Bolivien zur Welt hin zu öffnen. Dafür habe er die Unterstützung Deutschlands, meinte Wadephul.

Bolivien, das zu den ärmsten Ländern Südamerikas zählt, leidet derzeit unter einer Wirtschaftskrise.

