Vor US-Reise

Der CDU-Politiker sagte der Zeitung "Bild am Sonntag", es sei allein Sache Grönlands und Dänemarks, über Fragen zu Territorium und Souveränität der Insel zu entscheiden. Wadephul fügte hinzu, der arktische Raum habe eine neue sicherheitspolitische Bedeutung bekommen, weil Russland und China dort Interessen hätten, ​die jenen des Westens zuwiderliefen. Er wolle deshalb mit US-Außenminister Rubio eine gemeinsame Nato-Strategie besprechen. US-Präsident Trump begründet den Gebietsanspruch unter anderem mit der Gefahr einer Einnahme Grönlands durch Russland oder China.

Auf seinem Weg nach Washington macht der Bundesaußenminister heute zunächst einen Stopp in Island. Dort will er mit seiner Amtskollegin Gunnarsdóttir zusammenkommen.

