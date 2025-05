Zerstörte Datenkabel

Außenminister Johann Wadephul, CDU (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Abdul Saboor)

Der CDU-Politiker sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", der gesamte baltische Raum habe bisher in der Öffentlichkeit zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Dabei sei die Lage prekär. Wadephul verwies auf die offenbar mutwillige Zerstörung von Datenkabeln, das Entfernen von Grenzbojen sowie das aggressive Auftreten der russischen Marine in der Ostsee. Zudem verletze Russland immer wieder den Luftraum von EU- und NATO-Staaten. Wadephul kündigte an, in seiner Amtszeit das Augenmerk stärker auf diese Thematik zu lenken. Er verwies zudem auf Überlegungen im Verteidigungsministerium, Bundeswehr-Standorte im Norden des Landes zu stärken.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.