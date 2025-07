Auftakt zu Nahostreise

Außenminister Wadephul reist zu Gesprächen nach Israel (Archivfoto) (Katharina Kausche / dpa / Katharina Kausche)

In Tel Aviv wird er nach Angaben der Bundesregierung Gespräche mit seinem israelischen Kollegen Saar führen. Morgen will der CDU-Politiker dann in Jerusalem mit Vertretern der UNO und in Ramallah mit Repräsentanten der palästinensischen Autonomiebehörde zusammenkommen. Im Zentrum der Gespräche stehen demnach die humanitäre Lage im Gazastreifen, die Bemühungen um eine Beendigung des Gaza-Krieges und die Freilassung der israelischen Geiseln. Deutschland hatte zuletzt angekündigt, sich mit zwei Transportflugzeugen der Bundeswehr am Abwurf von Hilfsgütern über dem Küstenstreifen zu beteiligen.

Derweil berichten US-Medien, dass im Laufe des Tages auch Washingtons Sondergesandter Witkoff nach Israel reist.

31.07.2025