China-Besuch

Im Mittelpunkt des Gesprächs dürften die Vorwürfe stehen, China unterstütze Russland in dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine durch die Lieferung von Drohnen und dazugehörigen Bauteilen. Baerbock hatte die Führung in Peking kürzlich gewarnt, dass dies Konsequenzen haben werde. Laut der Grünen-Politikerin soll zudem der Handelskonflikt mit der EU um Extrazölle auf chinesische E-Autos ein Thema sein. Die Volksrepublik prüft Gegenmaßnahmen, von denen auch deutsche Autobauer betroffen sein könnten.

Die Bundesaußenministerin will sich in Peking zudem mit deutschen Wirtschaftsvertretern treffen sowie die Menschenrechte in China thematisieren.

