NATO-Gipfel in Vilnius

Bundesaußenministerin Baerbock sieht die NATO als Lebensversicherung für Europa. (dpa/picture alliance/Thomas Trutschel)

Man habe im letzten Jahr auf brutale Art und Weise erleben müssen, dass die NATO die Lebensversicherung für den Frieden in Europa sei, sagte die Grünen-Politikerin bei dem Gipfel in der Hauptstadt Vilnius. Nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine dürfe es keine Graubereiche mehr bei der Sicherheit in Europa geben. Bundeskanzler Scholz erklärte bei seiner Ankunft, die Gruppe der sieben großen Industrienationen plane eine gemeinsame Erklärung zu Sicherheitszusagen für die Ukraine. Diese sollten nach einem Frieden wirksam werden.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.