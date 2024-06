Außenministerin Annalena Baerbock wird in Beirut vom libanesischen Premierminister Najib Mikati empfangen. (AFP / ANWAR AMRO)

Thema waren die anhaltenden Angriffe der Hisbollah-Miliz auf Israel. Baerbock rief alle Verantwortlichen zur Zurückhaltung auf. Mit jedem Raketenangriff wachse die Gefahr eines heißen Kriegs, sagte Baerbock. Israel will sich zunächst um eine diplomatische Lösung bemühen. So soll sich die Hisbollah-Miliz hinter den 30 Kilometer von der Grenze entfernten Litani-Fluss zurückziehen - so wie es eine UNO-Resolution vorsieht. Notfalls sei Israel auch zu einem größeren Militäreinsatz bereit, warnte der israelische Verteidigungsminister Galant.

Bundesaußenministerin Baerbock hatte zuvor in Ramallah den palästinensischen Ministerpräsidenten Mustafa und anschließend in Jerusalem den israelischen Außenminister Katz getroffen. Dabei ging es um einen dauerhaften Waffenstillstand für Gaza.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.